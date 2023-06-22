В Приамурье студентам увеличили размер стипендии имени Николая Муравьева-Амурского

Выплата возросла на 5 тыс. рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июня. /ТАСС/. Студентам высших учебных заведений и средних специальных образовательных организаций в Амурской области увеличили размер престижной стипендии имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского на 5 тыс. рублей. Соответствующее изменение в положение о стипендии внесли амурские депутаты на очередном заседании заксобрания, сообщается в четверг на сайте регионального парламента.

"Депутаты законодательного собрания внесли изменения в положение о стипендии Муравьева-Амурского Н. Н., увеличив размер единовременных выплат на 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Для студентов вузов она поднялась с 20 до 25 тыс. рублей, для учащихся ссузов - с 10 до 15 тыс. рублей. Эту стипендию студенты получают за успехи в учебе, научно-исследовательской и общественной работе. Последний раз размер единовременной выплаты повышался в 2021 году.

В 2023 году именную стипендию генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского получают 25 студентов вузов и 30 учащихся ссузов.

Стипендию имени Николая Муравьева-Амурского учредили в декабре 1997 году по решению Амурского областного Совета народных депутатов. Тогда выплаты в размере 230 рублей (ежемесячно) получали 26 студентов (отличники и авторы научных исследований) четырех амурских вузов. В 2007 году ее размер вырос до 1 тыс. рублей, а количество стипендиатов увеличилось до 37. Претендовать на премию могли теперь и курсанты военного вуза. После этого, положение о стипендии дважды претерпевало изменения. С 2016 года номинантами престижной стипендии стали 55 студентов. Учащимся вузов выплачивалось единовременно по 10 тыс. рублей, а воспитанникам ссузов - 5 тыс. рублей. В 2021 году выплаты увеличили сразу в несколько раз - 20 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.