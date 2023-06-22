РСПП: Единый Национальный координационный центр усилит защиту прав предпринимателей

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Создание единого Национального координационного центра по защите прав предпринимателей позволит улучшить ситуацию с юридической защитой бизнеса и объединить разрозненные в настоящее время площадки, которые занимаются этим вопросом. Об этом в четверг сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Мы предложили создать Национальный координационный центр по защите прав предпринимателей и максимально совместить эти структуры. Насколько сейчас подходящее время для реализации наших грандиозных планов - это не от нас зависит, но нам кажется, что это укрепит институт защиты прав предпринимателей и позволит консолидировать различные площадки и более успешно двигаться на пути защиты прав и законных интересов предпринимательства", - заявил Шохин.

По словам президента РСПП, сейчас правовой защитой бизнеса одновременно занимаются множество структур, которые дублируют друг друга. К ним относятся уполномоченные по защите прав предпринимателей на федеральном и региональном уровнях, платформа по работе с обращениями предпринимателей и рабочая группа по правоприменительной практике в предпринимательской сфере.

Ранее сообщалось, что РСПП направила президенту РФ письмо с предложением создать Национальный координационный центр по защите прав предпринимателей и упразднить пост уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.