Крым попросил компенсировать выпадающие доходы из-за снижения турпотока

В республике раннее бронирование на высокий сезон не превышает 5% от уровня 2022 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госсовет Крыма на фоне снижения туристического потока просит помочь с возмещением выпадающих доходов бюджета республики и бюджетов муниципальных образований. Об этом заявила в четверг зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач ("Единая Россия").

На заседании комитета парламентарий сказала, что к ней поступило письмо из Госсовета Крыма с просьбой помочь туристической отрасли республики. "Указывается, что снижение туристического потока в Республике Крым за 2022 год по сравнению с предыдущим периодом оценивается в 30%, при этом для предприятий малого и среднего бизнеса со снижением туристического потока загрузка достигла 50%. Основной проблемой, влияющей на снижение туристического потока, стала логистика, временная приостановка авиасообщения", - сказала Лобач. По ее словам, к этому еще добавился "негативный информационный фон".

Зампредседателя комитета сказала, что раннее бронирование на высокий сезон в Крыму в 2023 году не превышает 5% от уровня 2022 года. "Большая часть туристических объектов Республики Крым являются сезонными, средства от раннего бронирования они пускали в оборот, но уже приняли решение многие сейчас, так как нет раннего бронирования, многие предприятия приняли решение не открываться в текущем году в связи со снижением спроса", - сказала Лобач.

По информации местных властей, сумма арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предназначенные для использования в туристической сфере, в 2023 году должна составить 910 млн рублей. Депутат отметила, что Госсовет просит рассмотреть возможность "возмещения выпадающих доходов бюджета Республики Крым и бюджета муниципальных образований Республики Крым из федерального бюджета в случае, если они снизят ставку земельного и имущественного налога".

"Мы понимаем, что имущественный и земельный налоги - это муниципальные налоги, местные налоги и сборы. И в случае, если Крым пойдет на такую меру поддержки, Крым и Севастополь снизят земельный налог и налог на имущество организаций, чтобы сумма компенсировалась из средств федерального бюджета", - отметила депутат и попросила коллег обратиться с этим вопросом в правительство России.

"Мы обязаны поддержать, тем более что ситуация форс-мажорная и, в принципе, наверное, это временная все-таки, я надеюсь, ситуация. Комитет полностью вас поддерживает", - ответил глава комитета Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), добавив, что формат обращения будет прорабатываться.