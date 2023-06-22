Шохин заявил, что в новых регионах может пройти процесс приватизации брошенных предприятий

По словам президента РСПП, они находятся в подвешенном состоянии, так как их собственники ушли

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Многие предприятия новых регионов Российской Федерации находятся в подвешенном состоянии, так как их собственники ушли. Как сообщил в четверг ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, для определения новых владельцев таких компаний может быть проведена фактически повторная приватизация.

"Есть определенные проблемы, связанные со структурой собственности на новых территориях, поскольку старые собственники ушли, и многие предприятия в подвешенном состоянии находятся. Процедура появления новых собственников, она достаточно длительная, и вполне возможно, что часть компаний перейдет во внешнее управление Росимуществом, и затем будут уже появляться новые собственники через такую фактически повторную приватизацию", - рассказал Шохин.

Он добавил, что на новых территориях сейчас создается региональное отделение союза. "У нас есть активисты, которые готовы быть представителями РСПП в новых регионах, - отметил президент союза. - Многие предприятия готовы вступать, но они находятся в зоне обстрелов".