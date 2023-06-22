В Москве в развитие неэффективно используемой территории вложат почти 2 млрд рублей

Благодаря реорганизации участка в ТиНАО создадут около 300 рабочих мест

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском в Новой Москве выставили на торги, в реализацию проекта вложат почти 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в четверг.

"Город выставил на аукцион право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в поселении Сосенском площадью 3,47 га. Редевелопмент площадки сможет провести инвестор, который будет определен по результатам торгов. Инвестиции в комплексное развитие территории составят почти 2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 99 млн рублей. Благодаря реорганизации участка в ТиНАО появится около 300 рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в торгах смогут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе региональные инвесторы, соответствующие предъявляемым требованиям. Участниками аукциона могут стать и собственники имущества, которым ранее не удалось договориться друг с другом о способах развития площадки. Начальная цена лота составляет 7,5 млн рублей, размер задатка - 1,5 млн рублей.

"Сейчас на участке находятся складские помещения, в рамках комплексного развития территории будущий инвестор сможет построить на их месте 19,5 тыс. кв. м общественно-деловых и производственных объектов. Так, здесь может появиться торгово-развлекательный комплекс, парикмахерская, ателье, магазины, а также технопарк", - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 8 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.