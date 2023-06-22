Удар по Чонгарскому мосту может незначительно повлиять на поставки товаров на Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, стоимость и время перевозок увеличатся

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Удар украинской армии по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом незначительно отразится на поставках товаров в Запорожскую область. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Не критично, но повлияет. Стоимость поставок товаров и время поставок увеличатся из Крыма и в Крым, потому что транспортное плечо увеличится. Лишний час в дороге все равно скажется. С точки зрения затрат человеческих ресурсов, топлива и так далее. К тому же там [на других пропускных пунктах] не такая хорошая дорога, которую на чонгарском направлении ремонтировали и приводили в порядок", - ответил он на вопрос, как удар по Чонгарскому мосту отразится на поставках в Запорожскую область.

Рогов обратил внимание, что Вооруженные силы Украины обстреляли два моста между Крымом и Херсонской областью. "Это говорит о том, что они хотят полностью прервать транспортное сообщение на чонгарском направлении", - отметил глава движения.