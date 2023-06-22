22 июня, 09:15
Военная операция на Украине

Евросоюз с начала СВО выделил Украине €70 млрд

Из них €15 млрд пошли на поставки оружия, а €17 млрд - на поддержку украинских беженцев в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Из €70 млрд "помощи ЕС Украине и украинцам" €17 млрд были распределены между странами ЕС в качестве "мер поддержки для украинских беженцев". Об этом в четверг официально сообщила Еврокомиссия в заявлении о параметрах помощи Киеву.

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"С начала русской агрессивной войны против Украины ЕС, его страны члены и финансовые институты предоставили около €53 млрд финансовой, гуманитарной, экстренной бюджетной и военной помощи Украине. Общий объем помощи Украине и украинцам вместе с ресурсами выделенными странам - членам [Евросоюза], чтобы удовлетворить потребности украинских беженцев, бегущих от войны, составил €70 млрд", - сообщила Еврокомиссия. Таким образом, в странах Евросоюза остались €17 млрд.

Еврокомиссия также отметила, что на поставки оружия Киеву с начала конфликта "по линии Европейского фонда мира и на двусторонней основе от стран ЕС было выделено €15 млрд". 

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