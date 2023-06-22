В Астраханской области вводят выплаты для госслужащих, командированных в новые регионы

В случае гибели чиновника членам его семьи выплатят 1 млн рублей в равных долях

АСТРАХАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты Думы Астраханской области на пленарном заседании в четверг в двух чтениях поддержали законопроект о введении дополнительных социальных гарантий в виде единовременных выплат для госслужащих и работников госучреждений, направленных или командированных в новые регионы, а также членам их семей, передает корреспондент ТАСС.

"Указанным законопроектом "О дополнительных социальных гарантиях отдельным лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам их семей" предлагается установить дополнительные социальные гарантии для лиц, замещающих государственные должности, замещающих в госорганах должности, не отнесенные к должностям госслужбы, работников региональных государственных унитарных предприятий, работников госучреждений региона, членов их семей в виде единовременных выплат", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Направленным или командированным гражданам, получившим увечье, ранение, травму, контузию в период командирования, предоставляется выплата, размер которой дифференцируется в зависимости от тяжести полученного увечья (250 тыс. рублей - в случае получения легкого увечья, 500 тыс. рублей - в случае получения тяжелого). В случае гибели командированного гражданина в период командировки либо его смерти до истечения одного года со дня его возвращения наступившей вследствие ранения или заболевания, полученных в период командирования, членам его семьи будет осуществлена выплата в размере 1 млн рублей в равных долях.

19 августа 2022 года власти Астраханской области подписали правительственное соглашение о сотрудничестве с администрацией Кременского района ЛНР по всесторонней поддержке муниципалитета. По данным областных властей, до конца года власти региона восстановят 17 разрушенных объектов на подшефной территории, среди которых школа и многоквартирные дома.

Астраханская область согласно соглашению о сотрудничестве участвует в восстановлении разрушенной инфраструктуры Кременского района Луганской Народной Республики. Так, астраханские специалисты ремонтировали на подшефной территории школы и дома культуры, готовили многоквартирные дома к отопительному сезону. Кроме того, на территории постоянно работают бригады астраханских медиков для организации необходимой медпомощи населению и проведения диспансеризации.