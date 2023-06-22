Лукашенко: инвесторы не должны относиться к Белоруссии как к банановой республике

Белорусский лидер призвал привлекать бизнесменов из Азии и Африки, но при этом не игнорировать западных инвесторов

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Белоруссии должны добиться, чтобы инвесторы реализовывали проекты, которые принесут пользу стране, а не относились к ней как к банановой республике. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

"Сюда надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную - высокотехнологичную, высокоразвитую, - и работать надо прежде всего со своими инвесторами", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. Глава государства подчеркнул, что в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность - полноценная занятость для работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет и, естественно, уплата налогов. "Только приехать сюда, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатив какую-то копейку, налоги при этом не платить, а рабочим, скажем, $500, а основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные страны. Я не думаю, что такие проекты нам нужны", - подчеркнул он.

Президент Белоруссии призвал привлекать бизнесменов из Азии и Африки, но при этом не игнорировать западных инвесторов. "В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов, - сказал Лукашенко. - Давайте будем ориентироваться на других: восточных, азиатских, африканских и так далее. Да и с западными надо работать, не надо отвергать с порога".

По информации агентства БелТА, на рассмотрении президента Белоруссии находится законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов.