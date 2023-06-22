22 июня, 09:53

"Сибур" до 2028 года планирует вложить свыше 285 млрд рублей в проекты в Татарстане

Согласно приведенным данным, это совокупный объем инвестиций в развитие предприятий

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. "Сибур" намерен инвестировать в развитие предприятий в Татарстане более 285 млрд рублей в 2022-2027 годах. Об этом сообщил в рамках дня поставщика "Сибура" в Казани член правления - исполнительный директор компании Александр Петров.

"Инвестиции "Сибура" в республику, здесь цифры по нашим основным предприятиям "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез" - 285 млрд [рублей]" - сказал Петров.

Согласно приведенным данным, это совокупный объем инвестиций в развитие предприятий "Сибура" в Татарстане в 2022-2027 годах.

В 2021 году "Сибур" и "Таиф" заключили сделку об объединении нефтегазохимических и энергетических активов компаний. В периметр сделки вошли активы "Таифа" - "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим" и ТГК-16. В мае 2023 года "Сибур" и "Таиф" закрыли сделку по продаже предприятия ТГК-16 в собственность группы "Таиф". 

Теги:
РоссияТатарстан
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