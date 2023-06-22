22 июня, 10:23

В РФ одобрили освобождение от уплаты НДС туроператоров, организующих путешествия по стране

Председатель правления АЮР Владимир Груздев отметил, что туризм становится одной из самых динамично развивающихся отраслей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об освобождении от уплаты НДС туроператоров, организующих путешествия по России. Об этом ТАСС в четверг председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

"Законопроект предлагает освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма. При этом устанавливается, что данное правило будет применяться на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно", - сказал Груздев.

По его словам, данная инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки на туроператоров, реализующих туристические продукты для отдыха в России. Как следствие, это создаст условия для снижения цен и повышения привлекательности путешествий по России. "Внутренний туризм сегодня становится одной из самых динамично развивающихся отраслей. Как было заявлено на недавно прошедшем ПМЭФ, к 2030 году запланирован двойной рост туристического потока в России: с 65 млн до 140 млн человек в год", - отметил председатель правления АЮР. 

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