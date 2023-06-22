Лукашенко выразил недовольство ростом ВВП Белоруссии на 0,9% за 5 месяцев

Власти республики планируют рост ВВП на 3,8% по итогам 2023 года

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недоволен увеличением ВВП страны только на 0,9% за пять месяцев 2023 года.

"Статистика публикует результаты: валовой внутренний продукт составил 100,9%. Наблюдается выход на положительные темпы роста инвестиций в основной капитал, прибавили 2,5% к прошлому году. Однако пока это слабый задел для выполнения установленных заданий даже за полугодие", - сказал Лукашенко.

Президент поинтересовался у премьер-министра Романа Головченко, удалось ли в полной мере преодолеть прошлогодние трудности - логистические и транзакционные издержки, поиск новых партнеров и рынков. Глава государства указал на необходимость выходить на новые рынки в поставках белорусской продукции.

Власти республики планируют рост ВВП на 3,8% по итогам 2023 года. Евразийский банк развития прогнозировал увеличение данного показателя на 2,2% в конце текущего года и замедление до 1% в среднем в период с 2024 по 2025 год.