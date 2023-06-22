В Киеве и Киевской области без света оставались более 380 тыс. абонентов

Причиной Минэнерго назвало масштабную аварию на линии 330 кВ оператора системы электропередачи

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 380 тыс. абонентов в Киеве и столичном регионе и еще 41 тыс. во Львовской области оставались без электричества. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго Украины.

"Вчера произошла масштабная авария на линии 330 кВ оператора системы электропередачи, в результате чего временно обесточивалось 268 тысяч потребителей в Киеве и 116 тысяч - в Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго добавили, что из-за аварии на подстанции во Львовской области временно оставались без света более 41 тыс. потребителей. При этом ведомство не уточняет, восстановлено ли электроснабжение всех потребителей.

В ведомстве также сообщили, что без света остаются часть потребителей в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. По данным ведомства, Украина продолжает импорт электроэнергии, ее экспорт сейчас не производится.

В среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что в Киеве и области восстановлено электроснабжение. По данным Киевской городской военной администрации, из-за отключений электроэнергии в нескольких районах столицы были обесточены ряд водопроводных и канализационных насосных станций "Киевводоканала".