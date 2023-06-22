Apple закрыла уязвимости в iOS, использованные для хакерской атаки со шпионским ПО

В компании пояснили, что уязвимости были выявлены в ядре операционных систем и в Webkit

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Корпорация Apple устранила уязвимости в операционных системах iOS 15 и 16, использованные для целевой хакерской атаки с применением шпионского ПО Triangulation, сообщается в Telegram-канале специалистов "Лаборатории Касперского", которые проверили обновления для ОС.

"Apple закрыла дыры, использованные в атаке Triangulation - <...> выпустила обновления для iOS 15 и iOS 16, в которых устранены уязвимости. Они использовались в реальных атаках и приводят к выполнению произвольного кода", - сообщается в Telegram-канале под названием "Порвали два трояна".

Сама Apple в пояснении к обновлениям на сайте пишет, что уязвимости были выявлены в ядре (kernel) операционных систем и в Webkit (браузерный движок Apple для отображения веб-страниц - прим. ТАСС).

Хакерская атака с устройств Apple

В конце мая Центр общественных связей ФСБ России сообщил о вскрытии службой разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки.

Служба также выявила аномалии, характерные только для мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения.

1 июня глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что компания обнаружила целевую кибератаку, проводящуюся с помощью мобильных устройств производства корпорации Apple. Он отметил, что несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионским ПО.