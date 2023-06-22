Суд Москвы запретил Siemens продолжать разбирательства в ФРГ о техобслуживании "Ласточек"

РЖД ранее сообщили, что техническое обслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено под руководством и контролем холдинга в рамках российского законодательства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы запретил германской компании Siemens Aktiengesellschaft продолжать и инициировать судебные разбирательства в Берлине и Мюнхене по техобслуживанию и ремонту 294 электропоездов в России, следует из картотеки арбитражных дел.

"Запретить компании Siemens Aktiengesellschaft инициировать и продолжать судебные разбирательства в Высшем земельном суде Берлина Федеративной Республики Германия, Высшем земельном суде Мюнхена Федеративной Республики Германия, Верховном земельном суде Баварии Федеративной Республики Германия по всем спорам, вытекающим из договора от 07.09.2011 г. № 1025 о техническом обслуживании и ремонте 294 электропоездов", - определил суд.

В мае 2022 года холдинг РЖД сообщил, что техническое обслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено под руководством и контролем РЖД в рамках российского законодательства. Ранее концерн Siemens сообщил, что покинет российский рынок на фоне событий на Украине. С 13 мая 2022 года компания "Сименс мобильность" прекратила техническое обслуживание поездов РЖД.