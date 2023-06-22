В Белоруссии заявили о планах наладить производство на пустующих площадях в России

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Белоруссии намерены устранить отставание от китайских производителей в налаживании выпуска собственной продукции на пустующих площадях в России. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко на совещании у президента Александра Лукашенко.

"Мы, наверное, чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями. Вместе с послом в России (Дмитрием Крутым - прим. ТАСС) мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования из Беларуси", - отметил Головченко. Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко на совещании сказал, что "ничего нового в этом нет". "Не только в России - где только можно надо создавать свои мощности, производства, если это нам выгодно, и действовать", - сказал он.