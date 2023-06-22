В Калининграде открыли лабораторию по производству сверхтонких нитей для хирургии

Композитные нити смогут придать тканям охлаждающий эффект, а сверхтонкие нити на основе полиамида будут полезны в области кардио- и нейрохирургии

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Cтартап-лаборатория по производству "умного" текстиля Smarttextiles открылась на базе научно-технологического парка "Фабрика" Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта. В ней разработают проекты по приданию текстилю охлаждающих свойств и созданию сверхтонких хирургических шовных нитей, сообщила во вторник пресс-служба университета.

"Для разработки композитных нитей в лаборатории имеется экструдер - оборудование, которое позволяет из полимерного сырья изготовить нить с желаемыми характеристиками, после чего ученые проверяют ее на электропроводность и механические свойства. В случае если все показатели в норме, нити можно отправлять на производство уже самой ткани. Индустриальным партнером новой лаборатории стал завод Amperetex, который занимается производством инновационной продукции на территории региона", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

На базе лаборатории планируется реализовать два инновационных проекта. Первый нацелен на разработку технологии придания текстилю охлаждающих свойств. Эффект "холодка" на основе композитных нитей с полиэтиленгликолем или техническим казеином пригодится в области медицины, спорта, в экипировке для жаркого климата, для продуктов промышленного и специального назначения.

Второй проект посвящен созданию сверхтонких хирургических шовных нитей на основе полиамида. Материал диаметром всего 10 микрон и меньше будет полезен в области сосудистой хирургии, кардио- и нейрохирургии. В этом его уникальность для российского рынка - до этого диаметр шовных нитей был более 40 микрон, отмечается в сообщении пресс-службы.

Ректор университета Александр Федоров отметил, что к настоящему времени создано три компании-стартапа под началом стартап-студии БФУ. На этапе регистрации находятся еще шесть, в том числе две по производству композитных нитей для разных целей.

"Зарождение стартапов в стенах университета - это работа на опережающее технологическое развитие России. Университетские сообщества - студенты, сотрудники, партнеры - будут вместе искать новые бизнес-идеи, прорабатывать гипотезы, выходить на реальное производство. Благодаря федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства" мы создаем новую среду для бизнеса, открываем уникальные возможности для жизненно-образовательного маршрута каждого университетского человека", - приводит его слова пресс-служба.

"Платформа университетского технологического предпринимательства"

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок. За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тысяч - прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и "Предпринимательских точек кипения".

Стартовала грантовая программа "Студенческий стартап", по ней в 2022 году отобрана 1 000 проектов-победителей. Победители получают по 1 млн рублей. В 2023 году планируется поддержать уже 1500 стартапов, уточнили в пресс-службе БФУ.