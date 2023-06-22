22 июня, 11:04

ЦБ Турции объявил о повышении ключевой ставки до 15%

Речь идет о ставке на аукционах недельного репо - краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% в рамках мер по борьбе с кризисными явлениями в экономике страны и ужесточения денежно-кредитной политики. Соответствующее решение опубликовано в четверг на сайте ЦБ по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике банка.

Речь идет о ставке на аукционах недельного репо - краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг. Это ключевой показатель ЦБ Турции. Повышение ставки произошло впервые с марта 2021 года.

"Комитет принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5 до 15%. Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен", - говорится в заявлении ЦБ. 

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