Банк Англии повысил ставку до 5,00%

На решение повлияли распространенные 21 июня Национальной статистической службой данные по инфляции, которые показали, что рост цен в мае сохранился на апрельском уровне 8,7%

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Банк Англии повысил ставку в 13-й раз подряд, на этот раз на 50 базисных пунктов (б. п.), до 5,00% годовых, следует из сообщения, размещенного на его сайте в четверг.

"На заседании, завершившемся 21 июня 2023 года, комитет по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC - прим. ТАСС) Банка Англии большинством голосов (семь против двух) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентного пункта, до 5%. Два члена предпочли сохранить банковскую ставку на уровне 4,5%", - говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора.

Давление на решение Банка Англии оказали распространенные 21 июня Национальной статистической службой данные по инфляции. Они показали, что рост цен в мае сохранился на апрельском уровне 8,7%, несмотря на то, что эксперты ожидали снижение этого показателя. Это в несколько раз выше цели регулятора в 2%.