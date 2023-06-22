Госдума ратифицировала присоединение РФ к соглашению об упрощении торговли со странами АТР

Оно направлено на развитие трансграничной безбумажной торговли посредством создания условий для взаимного признания торговых документов и данных в электронной форме и обмена ими через границы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума проголосовала за ратификацию рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Документ был инициирован правительством РФ.

Текст рамочного соглашения, финальная редакция которого была принята на 72-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 15-19 мая 2016 года, был согласован под председательством российской стороны и при участии 27 государств - членов ЭСКАТО 21-25 марта 2016 года.

Рамочное соглашение направлено на развитие трансграничной безбумажной торговли посредством создания условий для взаимного признания торговых документов и данных в электронной форме и обмена ими через границы, а также повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем "единого окна" для повышения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок, говорится в пояснительной записке.

В основу соглашения положены следующие принципы: функциональная эквивалентность, отсутствие дискриминации использования электронных сообщений, технологическая нейтральность, повышение эффективности упрощения процедур торговли, сотрудничество между государственным и частным секторами, совершенствование трансграничной среды доверия. Ключевым положением является трансграничное взаимное признание торговых документов и данных в электронной форме в процессе торговли. Основным условием для трансграничного взаимного признания является необходимость для сторон, заинтересованных в трансграничном обмене, обеспечивать "по существу эквивалентный уровень надежности".

Рамочное соглашение вступило в силу 20 февраля 2021 года. В настоящее время его сторонами являются Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Республика Корея, Таджикистан, Восточный Тимор, Туркмения и Тувалу. Рамочное соглашение открыто для присоединения других государств - членов ЭСКАТО. По информации cекретариата ЭСКАТО, порядка 15 стран, включая 4 из 5 государств - членов ЕАЭС, находятся в процессе присоединения к рамочному соглашению или рассматривают такую возможность.

По оценкам cекретариата ЭСКАТО, реализация РФ мер по упрощению трансграничной безбумажной торговли может помочь сократить издержки на 24% по сравнению с сокращением на 7% от осуществления только соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. В абсолютных показателях разница составляет более $2,5 млрд, говорится в пояснительной записке.