Мишустин заявил, что кабмин уделяет большое внимание авиапрому

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Правительство России максимально поддерживает авиационную промышленность, в том числе в рамках отдельной госпрограммы, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Казани по развитию гражданского авиастроения.

"Правительство оказывает отрасли максимальную поддержку. Реализуется отдельная госпрограмма, на мероприятия которой на текущий год предусмотрено 40,5 млрд рублей. Примерно столько же - и на следующий", - сказал глава кабмина.

Премьер пояснил, что эти средства пойдут в том числе на модернизацию производств и инженерных центров, создание перспективных двигателей и другие важные проекты.

По его словам, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) в авиапроме уделяется особое внимание.

"Субсидируем научно-исследовательские и конструкторские работы по приоритетным направлениям авиастроения. В трехлетнем бюджете заложили на такие цели более 90 млрд рублей, из них на этот год - около 37 млрд", - сказал глава кабмина.

Он заявил о необходимости снизить зависимость от зарубежных комплектующих в авиапроме РФ и нарастить выпуск отечественных самолетов, расширить их линейку.

"Правительство уделяет большое внимание авиапрому, это стратегическая, системообразующая отрасль", - сказал глава кабмина.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу развивать отечественную авиацию, строить и эксплуатировать суда российского производства. Это особенно важно в условиях санкционного давления, когда вопросы безопасности и комфорта пассажирских авиаперевозок стали ключевыми, добавил премьер. "Необходимо снизить зависимость от зарубежных материалов и комплектующих. Наладить выпуск отечественных машин и расширить их линейку", - подчеркнул он.

Глава кабмина высоко оценил востребованность в стране самолетов отечественного производства.

"Спрос - огромный", - подчеркнул он.

"Нашим компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров. Требуются как небольшие модели для внутрирегиональных перелетов, так и средне- и дальнемагистральные воздушные суда", - пояснил премьер.