Мишустин назвал оснащенность отечественными комплектующими главным преимуществом Ту-214

Глава правительства отметил важность наращивания строительства таких самолетов

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность развития производства в РФ пассажирских самолетов, таких как Ту-214.

В четверг глава кабмина проводит совещание по развитию гражданского авиастроения в Казани. Он напомнил, что в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина была утверждена комплексная программа развития авиатранспортной отрасли, которая предусматривает, что до 2030 года будет произведено свыше 1 тыс. гражданских воздушных судов. "Особая роль у Казанского авиазавода. В течение полутора лет - в 2025 году - он должен выйти на выпуск десяти Ту-214 ежегодно", - сказал Мишустин.

"Главное преимущество этой модели - полная оснащенность отечественными комплектующими, включая российские двигатели ПС-90А. Важно наращивать строительство таких лайнеров", - подчеркнул премьер.

На совещании он предложил обсудить дальнейшие шаги по поддержке проекта, а также вопросы необходимого для этого дополнительного финансирования.

О Ту-214

Наряду с выполнением гособоронзаказа перед Казанским авиационным заводом стоит задача в условиях прекращения поставок иностранных лайнеров значительно нарастить выпуск пассажирских самолетов Ту-214. Самолет серийно выпускается в спецверсиях для государственных заказчиков. В настоящий момент идет работа по выполнению заключенных контрактов, а также расширение производства и увеличение выпуска новых самолетов для поставок в авиакомпании.

Ту-214 - среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, может перевозить до 210 пассажиров. Самолет оснащен отечественными системами, его отличает высокое аэродинамическое качество, современные аэродинамическая компоновка и пилотажно-навигационный комплекс, высокие летно-технические характеристики. Ту-214 отвечает международным требованиям по шуму и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

В производстве уже находятся несколько самолетов для государственных и коммерческих заказчиков. Планируется нарастить производственные мощности, чтобы выйти на темп выпуска до 10 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения до 20 самолетов год. Темпы производства будут увеличены, прежде всего, за счет ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования и модернизации существующих мощностей, дополнительного набора рабочих. Также предполагается дополнительное оснащение летно-испытательной станции.

Как отмечается в материалах кабмина к поездке Мишустина, такие пассажирские самолеты обладают потенциалом развития, модернизации и кастомизации под интересы различных заказчиков. Ту-214 - платформа, на базе которой могут быть созданы самолеты различных модификаций.

В текущих условиях, с учетом тенденций развития рынка авиаперевозок необходимо учитывать и сегмент грузовых перевозок воздушным транспортом, также указывается в материалах. В частности, уже сегодня необходимо закладывать возможности конвертации пассажирских самолетов в грузовые версии для последующего использования транспортными компаниями.

О Казанском авиазаводе

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности РФ. В настоящее время является филиалом ПАО "Туполев" и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОСК). Основная продукция - военные и гражданские самолеты, а также товары народного потребления. Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей.

За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тыс. единиц, в том числе самолеты АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62М, Ту-22МЗ, Ту-160.

В настоящее время Казанский авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, производство пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.

Как отмечается в материалах правительства к поездке Мишустина, Казанский завод находится на новом этапе развития, стабильно обеспечен загрузкой на перспективу до 2030 года. На предприятии ведется масштабная программа модернизации и техперевооружения производства при поддержке Минпромторга. Это позволило восстановить уникальный технологический цикл на современной производственной базе, закупить новое оборудование, построить новую летно-испытательную базу. Главные направления развития предприятия - внедрение цифровых технологий автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства, замена устаревших мощностей на современные, разработка и ввод в эксплуатацию более эффективного оборудования.

На предприятии трудится порядка 8,5 тыс. человек. В связи с наращиванием производства авиационной техники реализуются программа по привлечению квалифицированного персонала на производство и мероприятия по профориентации студентов и школьников. В частности, в мае состоялось подписание договора о создании базовой кафедры "Самолетостроение" между Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А. Н. Туполева и ПАО "Туполев". Студентов будут готовить по профильным специальностям: "Авиастроение", "Самолето- и вертолетостроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств".