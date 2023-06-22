22 июня, 11:17

"Туполев" заявила, что потребность в самолетах Ту-214 до 2032 года составляет 150 единиц

Потребность в самолетах Ту-214 до 2032 года составляет 150 единиц - "Туполев".

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