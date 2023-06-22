Россия находится в группе стран с наибольшим прогрессом по исполнению ЦУР ООН

В новом глобальном отчете ООН указано, что в 2022 году по общей шкале РФ набрала 73,79 баллов из 100

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия оказалась в группе стран, достигших наибольшего прогресса по исполнению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, с 49-м местом из 166 возможных. Такие данные представлены в новом глобальном отчете ООН.

В документе указано, что в 2022 году по общей шкале Россия набрала 73,79 баллов из 100, что всего на 0,26 меньше показателя 2021 года. Балл измеряет прогресс в достижении всех 17 целей. Таким образом, по достижению целей устойчивого развития РФ обошла Китай (72,01), Казахстан (71,65), Турцию (70,8) и ОАЭ (69,7).

Наибольший прогресс России зафиксирован по целям 1, 4 и 17: "Ликвидация нищеты": "Качественное образование", а также "Партнерство в интересах устойчивого развития", тут оцениваются государственные траты на здравоохранение, образование, налоговое законодательство и другие.

Цели устойчивого развития на период до 2030 года были разработаны Генеральной Ассамблеей ООН и приняты всеми государствами - членами организации в 2015 году. Это план из 17 взаимосвязанных глобальных целей, направленных на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. В список входят цели экономического, социального и экологического характера.