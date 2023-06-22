Дума приняла в II чтении "пятый антимонопольный пакет", регулирующий цифровые платформы

Он предусматривает запрет монополистической деятельности лицам, использующим в интернете программы для электронных вычислительных машин для заключения сделок продавцов и покупателей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении так называемый пятый антимонопольный пакет - законопроект, регулирующий действия цифровых платформ. Документ инициирован правительством РФ.

Он дополняет закон "О защите конкуренции" новой статьей, которая предусматривает запрет монополистической деятельности лицам, использующим в интернете программы для электронных вычислительных машин для заключения сделок продавцов и покупателей. Законопроект распространяет запрет на злоупотребление доминирующим положением на цифровые платформы и агрегаторы, если те оказывают существенное влияние на смежные рынки, а их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей. Кроме того, согласно документу, компании должны будут согласовывать с ФАС сделки на цифровом рынке свыше 7 млрд рублей.

Законопроект также направлен на расширение института экспертизы. Предлагается предусмотреть возможность назначить экспертизу в рамках госконтроля за экономической концентрацией (при рассмотрении антимонопольным органом ходатайств, а также в случаях необходимости обеспечения контроля исполнения предписания). При проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке, где сделки совершаются посредством цифровой платформы, антимонопольный орган устанавливает наличие сетевых эффектов и дает оценку возможности хозяйствующего субъекта, владеющего цифровой платформой, оказывать решающее влияние на условия обращения товара и устранять с рынка других хозяйствующих субъектов.

Законопроектом предусмотрены прозрачные правила назначения экспертов, в частности, эксперт может назначаться как по инициативе антимонопольного органа, так и по ходатайству заявителей или лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Предусмотрена возможность заявления отвода эксперта, а также устанавливаются требования к эксперту.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить эффективность мер антимонопольного контроля в условиях современных "цифровых" рынков, повысить защищенность прав и интересов добросовестных участников таких рынков от возможных проявлений монополистической деятельности, создать правовые механизмы противодействия злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов, использующих программы для электронных вычислительных машин, которые обеспечивают взаимодействие иных лиц, выступающих продавцами и покупателями определенных товаров, посредством информационно-телекоммуникационной сети в целях обеспечения возможности совершения между ними сделок", - указали в кабмине.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.