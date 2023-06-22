Чемезов и Силуанов полетели в Казань на совещание Мишустина на самолете МС-21

При этом журналисты пула премьер-министра и другие члены делегации отправились на самолете Ту-214 специального летного отряда "Россия"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов и глава Минфина Антон Силуанов отправились на совещание о проектах в области гражданского авиастроения, которое проходит на Казанском авиационном заводе, на самолете МС-21, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Сергей Чемезов сегодня отправился в Казань на новейшем самолете МС-21. Вместе с ним на борту были глава Минфина Антон Силуанов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров", - отметили в Ростехе.

При этом журналисты пула премьер-министра Мишустина и другие члены делегации прилетели в Казань на самолете Ту-214 специального летного отряда "Россия", сообщил корреспондент ТАСС.

В январе полет на МС-21 совершил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В феврале "Аэрофлот" и Ростех подписали контракт на поставку 18 самолетов МС-21 в 2023-2025 годах. Ранее "Аэрофлот" сообщал, что планирует получить первые МС-21 в IV квартале 2024 года. В сентябре прошлого года ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолетов до 2030 года, сумма контракта составила более 1 трлн рублей. Всего до 2030 года планируется поставить "Аэрофлоту".