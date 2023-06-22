В Москве электродепо впервые проектируют с помощью российского ПО

Подход "Мосинжпроекта" заключается в технологии информационного моделирования

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московское электродепо впервые полностью проектируется с помощью российского программного обеспечения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Проектируемое электродепо "Бирюлевское" является сегодня первым крупным столичным транспортным инфраструктурным объектом, полностью создаваемым с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ) на базе российского программного обеспечения. <…> Специалисты инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" провели тестирование отечественных программных продуктов, выбрали лучшие цифровые решения и совместно с разработчиками адаптировали их под создание гражданских и инфраструктурных объектов, в том числе таких крупных, как электродепо", - сказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

По его словам, опытом создания с помощью "цифры" электродепо "Бирюлевское" представители группы компаний "Мосинжпроект" недавно поделились в рамках VI Международного BIM-форума. Подход "Мосинжпроекта" заключается в том, что технологии информационного моделирования - это не только создание модели с массивом данных, "цифрового двойника" будущего здания или сооружения. ТИМ - это прежде всего система обмена информацией между всеми участниками проекта, и она должна опираться на надежно функционирующие программные комплексы.

Заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" по инжинирингу Михаил Надот добавил, что на примере электродепо "Бирюлевское" сотрудники группы компаний представили и разработанные в компании цифровые решения для управления проектами с помощью ТИМ.

"Неотъемлемой частью системы управления проектом с помощью информационного моделирования является цифровой корпоративный справочник строительных материалов и оборудования. Он позволяет обеспечить сквозной процесс передачи данных по нужному оборудованию из ТИМ-среды в систему закупок и минимизировать ошибки при комплектации. Также важны аналитические инструменты, и здесь сотрудники "Мосинжпроекта" применяют собственную методику, оценивающую наполненность информационной модели объекта техническими решениями, достаточными для выпуска проектной и рабочей документации", - уточнил Надот.