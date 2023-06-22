Мишустин заявил, что проект гражданского Ту-214 будет дорабатываться

Премьер-министр сообщил о принятом решении, которое позволит обеспечить завод необходимым ресурсом финансирования, в том числе и программой кредитования, чтобы производить 20 изделий в год

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Проект гражданского авиалайнера Ту-214 перспективен и будет развиваться и дорабатываться, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев").

Премьер-министр в четверг в рамках рабочей поездки в Казань осмотрел производственные помещения авиазавода в сопровождении главы Минпромторга - вице-премьера РФ Дениса Мантурова, министра финансов Антона Силуанова, главы Ростеха Сергея Чемезова, гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрия Слюсаря, управляющего директора ПАО "Туполев" Вадима Королева, а также главы Татарстана Рустама Минниханова. Делегация ознакомилась с работой крупногабаритной электронно-лучевой сварочной установки, установки вакуумного отжига титановых сплавов, заводского оборудования российской компании "СТАН" по механической обработке крупногабаритных деталей. Премьер-министру также показали стапели агрегатной сборки гражданских Ту-214 и участок стыковки фюзеляжа боевого сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.

Осмотр производства завершился в ангаре, где был продемонстрирован образец гражданского Ту-214. Мишустин поднялся на борт, осмотрел салон и кабину воздушного судна. "Здесь есть над чем поработать и что модернизировать. Но надежность и, в принципе, российские разработки, которые с самого начала были, очень важны. Сейчас мы говорим об импортозамещении и прочее - когда что-то надо переделывать. Но здесь была логика, конструкторская мысль, и технологические решения заложены российские. С этим проще работать. Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина", - отметил Мишустин, общаясь с пилотами.

После он также пообщался с рабочими завода, обсудив кадровые вопросы и перспективы развития предприятия.

"Есть решение, которое я объявлю чуть позже на большом совещании. Это решение, которое поддержал президент, позволит обеспечить вас необходимым ресурсом финансирования, в том числе и программой кредитования, чтобы производить 20 изделий в год. Это решение уже принято", - сказал Мишустин в ходе общения с рабочими.

О Ту-214

Наряду с выполнением гособоронзаказа перед Казанским авиационным заводом стоит задача в условиях прекращения поставок иностранных лайнеров значительно нарастить выпуск пассажирских самолетов Ту-214. Самолет серийно выпускается в спецверсиях для государственных заказчиков. В настоящий момент идет работа по выполнению заключенных контрактов, а также расширение производства и увеличение выпуска новых самолетов для поставок в авиакомпании.

Ту-214 - среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, может перевозить до 210 пассажиров. Самолет оснащен отечественными системами, его отличает высокое аэродинамическое качество, современные аэродинамическая компоновка и пилотажно-навигационный комплекс, высокие летно-технические характеристики. Ту-214 отвечает международным требованиям по шуму и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

В производстве уже находятся несколько самолетов для государственных и коммерческих заказчиков. Планируется нарастить производственные мощности, чтобы выйти на темп выпуска до 10 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения до 20 самолетов год. Темпы производства будут увеличены, прежде всего, за счет ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования и модернизации существующих мощностей, дополнительного набора рабочих. Также предполагается дополнительное оснащение летно-испытательной станции.

Как отмечается в материалах кабмина к поездке Мишустина, такие пассажирские самолеты обладают потенциалом развития, модернизации и кастомизации под интересы различных заказчиков. Ту-214 - платформа, на базе которой могут быть созданы самолеты различных модификаций.

В текущих условиях с учетом тенденций развития рынка авиаперевозок необходимо учитывать и сегмент грузовых перевозок воздушным транспортом, также указывается в материалах. В частности, уже сегодня необходимо закладывать возможности конвертации пассажирских самолетов в грузовые версии для последующего использования транспортными компаниями.

О Казанском авиазаводе

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности РФ. В настоящее время является филиалом ПАО "Туполев" и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОСК). Основная продукция - военные и гражданские самолеты, а также товары народного потребления. Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей.

За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тыс. единиц, в том числе самолеты АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62М, Ту-22МЗ, Ту-160.

В настоящее время Казанский авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, производство пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.

Как отмечается в материалах правительства к поездке Мишустина, Казанский завод находится на новом этапе развития, стабильно обеспечен загрузкой на перспективу до 2030 года. На предприятии ведется масштабная программа модернизации и техперевооружения производства при поддержке Минпромторга. Это позволило восстановить уникальный технологический цикл на современной производственной базе, закупить новое оборудование, построить новую летно-испытательную базу. Главные направления развития предприятия - внедрение цифровых технологий автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства, замена устаревших мощностей на современные, разработка и ввод в эксплуатацию более эффективного оборудования.

На предприятии трудится порядка 8,5 тыс. человек. В связи с наращиванием производства авиационной техники реализуются программа по привлечению квалифицированного персонала на производство и мероприятия по профориентации студентов и школьников. В частности, в мае состоялось подписание договора о создании базовой кафедры "Самолетостроение" между Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А. Н. Туполева и ПАО "Туполев". Студентов будут готовить по профильным специальностям: "Авиастроение", "Самолето- и вертолетостроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств".