Ростех продемонстрировал помехозащищенное оборудование для управления беспилотниками

Аппаратура является частью программно-аппаратного комплекса для мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") продемонстрировал на Международном военно-морском салоне в Кронштадте помехозащищенное оборудование для управления роботизированной техникой, в частности беспилотниками. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Как пояснили в Ростехе, аппаратура является частью программно-аппаратного комплекса для мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути. В составе комплекса оборудование отвечает за передачу команд от оператора беспилотнику и получение информации о ледовой обстановке.

Разбработка велась в рамках научно-технической кооперации ПАО "Интелтех" и ВНИИ "Вега" (входят в "Росэлектронику"). Как подчеркнул гендиректор "Интелтеха" Михаил Винокур, предприятие готово наладить серийный выпуск оборудования.

"Аппаратура предназначена не только для применения в составе робототехнических комплексов и БПЛА, она также может использоваться в телекоммуникациях, навигации и при дистанционном зондировании Земли. В настоящее время решение проходит испытания в составе киберфизической платформы "Аэромобильный лоцман", предназначенной для мониторинга акватории Северного морского пути", - цитирует его слова пресс-служба Ростеха.

Об устройстве

Решение позволяет передавать данные в режиме реального времени без интернета и привязки к сотовым сетям на расстояние до 5 км. В комплекс входят радиомодем, усилитель и антенны для установки на беспилотник.

Аппаратура может работать в широком диапазоне частот - от 500 МГц до 3500 МГц, а также в условиях сурового климата.