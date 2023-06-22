Банк ДОМ.РФ начнет открывать банковские счета по биометрии до конца августа

В настоящий момент разработка находится на финальной стадии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/ Банк ДОМ.РФ запустит сервис идентификации клиентов по биометрическим данным до конца августа 2023 года. Таким образом, физические лица смогут открыть банковский счет без посещения офиса с помощью данных, занесенных в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"До конца августа 2023 года Банк ДОМ.РФ запустит сервис идентификации клиентов по биометрическим данным. Благодаря услуге физические лица смогут открыть банковский счет без посещения офиса с помощью данных, занесенных в Единую биометрическую систему (ЕБС) - своего голоса и изображения лица", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящий момент разработка находится на финальной стадии: настройка оборудования и подготовка ПО для обслуживания клиентов. После ее запуска для открытия счета не нужно будет приходить лично в офис банка или встречаться с курьером, если данные клиента уже есть в Единой биометрической системе. Безопасность сделки будет обеспечиваться с помощью сопоставления изображения лица и голосового отпечатка клиента с данными из Единой биометрической системы.

"Банк России сообщал о планах по внедрению до конца 2023 года биоэквайринга - технологии, позволяющей проводить оплату в магазинах по лицу с помощью устройства OPay. Мы в свою очередь готовим наши IT-сервисы к переходу на новый функционал с возможностью простого и безопасного проведения полной сделки без присутствия клиента в офисе", - приводится в сообщении цитата вице-президента Банка ДОМ.РФ Николая Козака.

По мнению спикера, появление таких форматов получения финансовых услуг повысит качество обслуживания и конкуренцию в банковском секторе: рост популярности биометрии формирует условия для более легкого перехода клиентов от одних банков к другим, поскольку существенно снижается необходимость широкой филиальной сети для обслуживания большого числа граждан.

Единая биометрическая система обрабатывает два типа данных: голос и лицо, причем не по отдельности, а вместе. Две модальности позволяют определить живого человека, а не имитацию его биометрии в цифровом канале. Способность определять подделку вместо живого человека - это одна из ключевых возможностей Единой биометрической системы. ЕБС может не только определять злоумышленников во время удаленной идентификации, но и усиливает банковские системы защиты от мошеннических действий.