"Вкусно - и точка" запустила доставку в мобильном приложении в 122 городах

До конца года компания планирует расширить сервис по всем регионам присутствия сети

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сеть быстрого питания "Вкусно - и точка" запустила доставку блюд в собственном мобильном приложении, в настоящее время сервис работает в 122 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в сообщении компании.

"Вкусно - и точка" запустила доставку в собственном мобильном приложении. <…> Доставка в мобильном приложении "Вкусно - и точка" уже запущена из 632 предприятиях в 122 городах России, включая большинство предприятий в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года сервис будет расширен по всем регионам присутствия сети", - отмечается в сообщении.

Логистическим партнером сервиса выступила "Яндекс доставка". Ранее уже появилась возможность доставки блюд через сервисы партнеров-агрегаторов .

"С точки зрения бизнеса, с появлением нового канала продаж, мы рассчитываем на рост объема и частоты заказов. Уже сейчас средний чек заказов с использованием доставки из приложения в 2,5 раза выше, чем на основном прилавке", - сказала вице-президент по маркетингу и доставке "Вкусно - и точка" Дарья Назаркина, слова которой приводятся в сообщении.

"Широкая география нашего сервиса позволяет за короткий срок запустить доставку во всех регионах, где работает "Вкусно - и точка". Технологии "Яндекса" помогают обеспечить на всей территории единые стандарты сервиса, чтобы заказы быстро выполнялись даже в периоды повышенного спроса, а бургеры и картошка доставлялись горячими в любое время года", - добавил в свою очередь руководитель "Яндекс доставки" в России Тембот Керефов.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 64 субъектах РФ. Компания, пришедшая на смену сети McDonald's, постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 860 точек сети.