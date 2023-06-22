Костромской речной порт в 2023 году планирует принять 120 тыс. тонн груза

Для увеличения мощностей приобрели погрузчик экскаваторного типа стоимостью более 44 млн рублей

ТАСС, 22 июня. Объем принятого груза в Костромском речном порту в 2023 году планируют увеличить до 120 тыс. тонн, сообщила в четверг пресс-служба администрации Костромской области.

"За первый сезон речной порт принял 80 тыс. тонн груза. В этом году объемы планируется увеличить в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Для увеличения мощностей порта на средства инвестора приобрели погрузчик экскаваторного типа стоимостью более 44 млн рублей. По сравнению с ранее используемой техникой, объем ковша для разгрузки сыпучих материалов больше в три раза. Благодаря этому скорость работы по приему груза с барж увеличена в 1,5 раза.

В пресс-службе отметили, что через порт доставляют, в основном, сыпучие материалы для дорожного строительства, например, гранитный щебень из Карелии и зерно для Костромского комбикормового завода. По словам гендиректора "Костромской грузовой порт" Дмитрия Урядникова, перевозки по воде значительно дешевле, чем доставка грузов железнодорожным транспортом.

Инвестиции в восстановление и развитие грузового речного порта в Костроме составят около 500 млн рублей, проект реализуют власти совместно с частным инвестором. До этого года порт не работал почти 20 лет, ранее комплекс находился в федеральной собственности, частично сдавался в аренду предпринимателям.