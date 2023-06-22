К повреждениям коммунальной инфраструктуры в Шебекине привели обстрелы гражданских объектов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Россети Центр" восстановили электроснабжение большей части Шебекинского округа Белгородской области, которое было нарушено в результате массированных обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе отметили, что обстрелы гражданских объектов в Шебекине привели к повреждениям коммунальной инфраструктуры, в том числе затронуты энергообъекты, обеспечивающие промышленные предприятия и более 80 тыс. жителей округа.

"Проделана колоссальная, серьезная работа. Энергетики с риском для жизни буквально сражались за каждую улицу, каждый дом, чтобы быстрее вернуть людям свет. Сегодня электроснабжение большей части Шебекинского округа восстановлено. Огромное спасибо жителям за терпение и понимание, а нашим сотрудникам за отличную работу!", - сказал генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский, слова которого приводит пресс-служба.

Силы и средства для проведения масштабных аварийно-восстановительных работ в Шебекине были мобилизованы в кратчайшие сроки, подчеркнули в компании. В итоге в округе восстановлены линии электропередачи и подстанции разного уровня напряжения, а также построен новый центр питания и 7,5 км линий.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.