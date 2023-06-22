РЖД намерены увеличить глубину продаж билетов до 90 суток на некоторых поездах

Как сообщили в холдинге, речь идет о южных поездах с Киевского вокзала и скоростных "Ласточках" сообщением Москва - Нижний Новгород с Восточного вокзала

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) увеличит глубину продаж на некоторые южные поезда с Киевского вокзала и на "Ласточки" между Москвой и Нижним Новгородом с Восточного вокзала столицы. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"Уже с завтрашнего дня за 90 суток до отправления можно будет оформить проездные документы на некоторые южные поезда с Киевского вокзала и скоростные "Ласточки" сообщением Москва - Нижний Новгород с Восточного вокзала Москвы", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что глубина продаж увеличится для составов N83/84 в сообщении Москва - Адлер; N109/110 Москва - Анапа; N231/232 Москва - Ейск.

Ранее в РЖД сообщили, что в летний период на южные курорты России планируется перевезти более 11 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем летом 2022 года. Также холдинг назначит на юг России 1,5 тыс. дополнительных поездов. На время летних перевозок будет создан штаб для мониторинга ситуации, обращения пассажиров будут обрабатываться в онлайн режиме.