Путин заявил, что потенциал роста товарооборота с Катаром пока не реализован

При этом президент отметил, что Российский фонд прямых инвестиций успешно сотрудничает с Катарским инвестиционным агентством

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия и Катар могут значительно улучшить показатели двусторонней торговли. Выработкой мер для этого займется российско-катарская межправительственная комиссия. Об этом российский лидер сообщил, открывая двусторонние переговоры с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработкой эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия. С нашей стороны ее возглавляет господин [вице-премьер Александр] Новак", - сказал Путин. Президент отметил, что Новак в курсе всех российско-катарских планов и начинаний и выразил надежду на их успешную реализацию.

Глава государства добавил, что Российский фонд прямых инвестиций успешно сотрудничает с Катарским инвестиционным агентством. "Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует", - отметил он.

Путин также поблагодарил своего собеседника за то, что "катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне" на Петербургском международном экономическом форуме. "Я бы хотел вас за это поблагодарить", - сказал он, указав на то, что вся бизнес-инициатива так или иначе находится под контролем его собеседника, возглавляющего катарское правительство.

Президент также попросил своего визави передать самые наилучшие и добрые пожелания эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. Путин заметил, что вспоминает свои встречи с ним, которые всегда подчеркивали особые отношения двух стран и намерение их развивать по очень многим направлениям.