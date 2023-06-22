Индустриальные парки Подмосковья привлекли свыше 470 млрд рублей инвестиций

На территории региона работают почти 70 индустриальных парков

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Почти 70 индустриальных парков работают на территории Московской области, объем инвестиций их резидентов за все время работы совокупно составляет более 470 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Компании, создающие и развивающие производства на территории 67 индустриальных парков Московской области, привлекли почти 471 млрд рублей инвестиций. Таких компаний-резидентов порядка 1,3 тыс. Они представляют самые разные отрасли: от фармацевтики до логистики", - сказала она.

Так, по данным пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, общая площадь индустриальных парков на территории региона превышает 3,2 тыс. га. Заполняемость этих площадок в настоящее время составляет 84,3%.

В министерстве напомнили, что для быстрого и простого запуска нового производства в регионе создают готовые промышленные площадки в формате "Подмосковье индастриал". Кроме того, приобрести промышленную недвижимость в Московской области можно по программе "Промышленная ипотека". В рамках программы инвесторы могут получить кредит по ставке до 5% годовых, направив эти средства на покупку готового помещения для запуска производства или на строительство такого объекта.