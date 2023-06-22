Новый аэровокзальный комплекс в Мурманске построит "Спектрум Холдинг" к началу 2025 года

Площадь нового терминала составит 7 тыс. кв. м, пропускная способность - 400 пассажиров в час

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. ООО "Спектрум Холдинг" назначено подрядчиком на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Мурманска. Цена контракта - 3,9 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Подписан контракт. Подрядчиком назначена компания ООО "Спектрум Холдинг" (входит в группу компаний "Спектрум"). Изначальная максимальная цена контракта увеличивалась более чем на 1 млрд рублей в связи с удорожанием материалов, соответственно, сумма контракта сейчас - 3,9 млрд рублей. Новый аэровокзальный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2025 года", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила позже пресс-служба аэропорта, договор строительного подряда подписан по итогам торгов с ООО "Спектрум Холдинг" 6 июня. "Для нас - это уже третий крупный проект аэропортовой инфраструктуры. Осенью прошлого года сдали терминал внутренних воздушных линий аэропорта Владикавказа. Сейчас - с опережением графика на месяц продолжаем строительство аэропорта Улан-Удэ. Мы приступили к мобилизации работ, в течение ближайших недель будет возведено ограждение строительной площадки, начнется вырубка зеленых насаждений и вынос коммуникаций из зоны застройки", - привела пресс-служба слова менеджера по строительству Ярослава Карманчука.

Все работы будут вестись не без препятствий для производства, добавили в аэропорту. Площадь нового терминала составит 7 тыс. кв. м, пропускная способность - 400 пассажиров в час. Терминал оборудуют двумя телескопическими трапами для комфортной посадки и высадки пассажиров. Одновременно проводятся работы по реконструкции аэропортового комплекса, включая расширение перрона, строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В августе 2021 года сообщалось, что АО "Аэропорт "Мурманск" получил статус резидента Арктической зоны РФ, спроектирует и построит новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий. Он обеспечит пропускную способность до 400 пассажиров в час и свыше миллиона - в год. Комплекс будет построен рядом с уже существующим зданием аэровокзала и оснащен "рукавами" для посадки и высадки пассажиров, что имеет особое значение для региона с суровым северным климатом.