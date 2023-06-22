22 июня, 12:33

Азербайджан и Казахстан подписали документы в области транзита нефти и транспорта

Стороны заключили меморандум по итогам переговоров премьер-министров двух стран Алихана Смаилова и Али Асадова в Баку

БАКУ, 22 июня. /ТАСС/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" подписали в четверг меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти по азербайджанской территории. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

Документ подписан по итогам переговоров премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с азербайджанским коллегой Али Асадовым в Баку.

По информации азербайджанского правительства, подписаны также соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги", Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в сфере расширения транспортного взаимодействия и цифровизации Среднего коридора.

Министерство экономики Азербайджана и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также подписали меморандум о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов. Кроме того, стороны скрепили подписями межведомственные документы о сотрудничестве в области туризма, спорта, культуры.

Премьер-министр Казахстана находится в Азербайджане с двухдневным официальным визитом. 

Теги:
АзербайджанКазахстанАсадов, Али Идаят оглыСмаилов, Алихан Асханович
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