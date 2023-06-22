Мишустин поблагодарил Минниханова за поддержку промышленности в Татарстане

Премьер-министр России отметил, что важным направлением является обретение технологического суверенитета республики

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Казань на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым поблагодарил его за внимание к развитию промышленности в регионе.

"Хочу поблагодарить за особое внимание к промышленности в республике. Очень важное направление - обретение технологического суверенитета. Конечно, [это и] подготовка кадров, и новые технологии, в том числе сложная технологическая кооперация, чтобы станки, оборудование, агрегаты, узлы производились в России, [это] в том числе и производство средств производства программного обеспечения для целей промышленной эксплуатации. Все это очень сложные элементы современного технологического производства", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, обращаясь к Минниханову: "Знаю, что в республике этим серьезно занимаются и хочу вас за это поблагодарить".

Мишустин напомнил, что в ходе поездки посетил Казанский авиазавод - одно из крупнейших предприятий авиапрома в РФ. "Посмотрели, как оно работает, обсудили вопросы, связанные с увеличением количества производства, в том числе самолетов Ту-214. Все решения приняты, президент поддержал выделение средств из ФНБ. Думаю, что [увеличение производства самолетов] - задача решаемая, уверен, что вы сможете нарастить [выпуск] до 20 изделий [Ту-214] в год", - оценил премьер.

В целом, по его словам, поддержка авиапрома - важнейшее направление для обеспечения технологического и экономического суверенитета страны.