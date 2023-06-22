Бензин Аи-92 на бирже обновил ценовой рекорд августа 2021 года

Цена на топливо поднялась на 2%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки Аи-92 в европейской части России на торгах в четверг поднялась на 2% - до рекордных 58,55 тыс. рублей за тонну, обновив таким образом максимум августа 2021 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина "Премиум-95" в европейской части страны выросла на 1,3% и составила 66,59 тыс. рублей за тонну. Таким образом, она оказалась чуть ниже рекорда 15 июня в 67,38 тыс. рублей.

Стоимость летнего дизеля выросла на 0,5%, до 51,58 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 0,6%, до 25,69 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута снизилась на 0,3%, до 16,4 тыс. рублей за тонну. Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 2,6%, до 64,66 тыс. рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что ФАС направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием об увеличении объемов продаж бензина на бирже. По данным ФАС, продажи бензина на бирже за последние пять месяцев снизились на 7,9%, что привело к образованию на внутреннем рынке неудовлетворенного спроса на бензины Аи-92 и Аи-95 и существенному изменению оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты.