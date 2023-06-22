Мишустин призвал делать профессию авиастроителя популярнее

По словам премьер-министра, нужно больше рассказывать молодежи о профессии

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Работа в авиастроении должна быть популярнее, и чтобы добиться этого, нужно больше рассказывать молодежи о профессии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в Казани по развитию гражданского авиастроения.

"Сегодня встречались с молодыми людьми, которые говорили: "Хочется, чтобы наша профессия была популярной". Конечно, она очень востребована, а вот насчет популярности - не факт. Может быть, мы мало об этом говорим? А нужно говорить об этом. И в том числе - не только с экранов телевизоров, а в семьях, школах", - уверен глава кабмина.

Во время поездки в Казань Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиапрома в РФ.