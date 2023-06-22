На аукционе в рамках AmberForum-2023 самый дорогой лот ушел за 1 млн 130 тыс. рублей

Камень приобрел покупатель из Китая

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 22 июня. /ТАСС/. Самым дорогим лотом очного аукциона редких камней AmberForum-2023 стал лот номер 4 под именем "Шагал" весом 1 112 г, за него развернулась ожесточенная борьба, победитель из Китая приобрел его за 1 млн 130 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

Победитель-участник под номером 3 сообщил ТАСС, что он приехал из Китая, всего за время аукциона он купил семь камней, все для компании, имя которой он предпочел не называть, как и то, какая судьба ждет самородки в дальнейшем.

В 2023 году в аукционе приняли участие представители ОАЭ, Кувейта, России, Китая и Гонконга. Сразу после очных торгов начались электронные - на бирже Санкт-Петербурга. Туда, к примеру, отправился один из самых крупных участников - лот номер 14 под названием "Московский", его вес составил 1826 г, а стартовая цена - 850 тыс. рублей.

Начальник отдела аукционных продаж Калининградского янтарного комбината Ростеха Екатерина Матухно также сообщила, что на электронной площадке в этот раз не было продано ни одного камня.

"Регламент торгов, назначенных на 22 июня исчерпан, на торги были выставлены 30 лотов, 25 из которых - это уникальные янтарные образования массой более тысячи грамм и пять - миксы крупных фракций янтаря от 100 до 1 000 г, всего на торги было выставлено ориентировочно 38 кг стоимостью 17 млн рублей. В ходе очных торгов было реализованы 20 лотов, 10 из которых перешли в продажу онлайн, однако реализованы не были", - сказала она.

Матухно уточнила, что по некоторым лотам отклонение достигало 183%. Например, лот 27, стартовая стоимость которого составила 352 тыс. рублей, в ходе торгов лот был продан за 787 тыс. рублей. (отклонение от стартовой цены составило 123%). Стартовая стоимость 30-го лота составила 397 тыс. рублей, а в ходе торгов отклонение в его цене составило 153%, в итоге лот был продан за чуть более 1 млн рублей. Следующий аукцион состоится 24 июня, но там уже будут представлены камни-самородки весом от 1 кг, инклюзы с доисторическими вкраплениями и камни редкой капельной формы. Среди заявившихся на торги участников - представители России и Кувейта.

О форуме

Форум проходит с 22 по 25 июня. Тематика - "Вселенная янтаря". Участникам рассказывают, как сделать из янтаря модный бренд, найти самые эффективные инструменты продаж на конкурентном рынке, организовать экспорт янтарных изделий и решить проблему "кадрового голода" в отрасли. Помимо деловой части программы, гостей ждет развлекательная, в рамках которой можно будет "добыть" свой образец янтаря, узнать особенности создания янтарного образа, сыграть в настольную игру "Янтарная империя" и познакомиться с последними коллекциями украшений на выставке-продаже, уточнили в пресс-службе комбината.