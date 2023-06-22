Сотовый оператор ЛНР после 1 июля начнет работать в роуминге почти по всей России

Компания завершила перевод номеров на телефонный код +7

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Оператор "Мобильные коммуникационные системы", действующий в ЛНР, начнет работать в роуминге почти по всей территории России после 1 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"После 1 июля 2023 года наши абоненты смогут пользоваться услугами роуминга практически на всей территории Российской Федерации. Существует USSD-команда для проверки возможности пользования услугой роуминга: *123#", - говорится в сообщении.

21 июня в компании информировали, что оператор завершил перевод номеров на российский телефонный код +7.

2 мая директор компании Эдуард Егоров сообщал, что в ближайшее время оператор начнет работать в роуминге на территории других российских регионов. При этом, по его словам, в настоящее время в ЛНР обеспечена работа в роуминге операторов "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2).