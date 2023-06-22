Минфин Турции назвал повышение ключевой ставки важным для дедолларизации экономики

ЦБ страны 22 июня впервые с 2021 года повысил ключевую ставку почти вдвое - с 8,5% до 15%

СТАМБУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Принятое в четверг Центробанком Турции решение повысить ключевую ставку до 15% важно для обеспечения стабильности национальной валюты - турецкой лиры - и становится фактором для дальнейшей дедолларизации экономики страны. Об этом сообщил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек.

"Решение ЦБ является важным фактором для обеспечения стабильности и надежности нашей денежной единицы, а также ее (Турции - прим. ТАСС) избавления от такой проблемы как долларизация", - написал он в Twitter.

Шимшек заверил, что экономическая политика нового турецкого правительства будет ориентирована на защиту интересов жителей 85-миллионной страны и зиждиться на "трех основных философских понятиях: стабильность, доверие и устойчивость".

ЦБ Турции в четверг впервые с 2021 года повысил ключевую ставку почти вдвое - с 8,5% до 15%. Это стало первым и ожидавшимся решением нового главы Центробанка республики Хафизе Гайе Эркан. Многие аналитики прогнозировали повышение учетной ставки до 20% и более. Национальная валюта Турции на фоне решения ЦБ обновила исторический минимум к доллару, преодолев отметку в 24 лиры за доллар.

Эксперты, опрошенные ТАСС, считают такую ситуацию естественной, отметив, что резкая стабилизация турецкой лиры на фоне волатильности рынков пока нежелательна из-за ожидающегося спроса на иностранную валюту. Ожидается, что курс лиры стабилизируется на уровне 25-26 за доллар, ожидать этого можно в течение нескольких месяцев, отметили аналитики.