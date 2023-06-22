Президент Чада призвал заморозить долг развивающихся стран

Махамат Идрис Деби Итно назвал это "лучшим способом сделать новый шаг"

ПАРИЖ. 22 июня. /ТАСС/. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно призвал заморозить внешний долг стран с низким доходом.

"Я думаю, это очень важно. Мы собрались здесь в Париже для заключения нового финансового пакта. И лучший способ сделать новый шаг - это заморозить долг стран с низким доходом", - заявил он в четверг в ходе саммита по новому глобальному финансовому пакту.

В список стран с низким уровнем дохода входит большинство стран Африки, в том числе и Чад, ЦАР, Гвинея, Гана, Зимбабве, Уганда, Кения, Танзания, Мали, Мозамбик и другие.

Саммит проходит в Париже 22-23 июня. По замыслу его инициатора президента Франции Эмманюэля Макрона, задача саммита заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры 50 государств.