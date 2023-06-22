Шебекинская макаронная фабрика планирует с июля возобновить работу после обстрелов

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила необходимость создания условий для возвращения людей из эвакуации

ТУЛА, 22 июня. /ТАСС/. Известное предприятие по производству макаронных изделий в Шебекине Белгородской области, подвергшееся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, планирует возобновить работу 1 июля. Об этом в четверг сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время рабочего визита в Тульскую область.

"Макаронная фабрика действительно готовится к запуску с 1 июля, воду подводят, запускают они предприятие. Какие-то предприятия уже начинают работать, но нужно создать условия для возвращения людей [из эвакуации], убедиться, что там безопасно", - сказала Москалькова в ходе личного приема жителей Белгородской области, находящихся в ПВР в Заокском районе Тульской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ в Шебекинском округе были повреждены 10 предприятий, на их восстановление потребуется 13 млрд рублей. 1 июня в округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, максимум с начала обстрелов Белгородской области.