Во Франции заявили, что приветствуют китайские инвестиции

При этом правительство страны выступает за экономическую самостоятельность, отметил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Франция, выступая за экономический суверенитет Европы, приветствует инвестиции Китая в свою экономику. Об этом заявил в четверг министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

"Все мы хотим улучшить отношения трех континентов - между Китаем, США и Европой. Мы полностью нацелены на защиту наших экономических интересов в Европе. Как вы знаете, новый принцип, который лежит в основе европейского будущего, определил президент [Франции Эмманюэль] Макрон. И это суверенитет. Суверенитет означает то, что мы хотим защитить наши технологические активы, экономические интересы, не прекращая диалога с Китаем", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Министр заверил, что Франция "открыта для китайских инвестиций". "Вчера между премьером [Госсовета] Китайской Народной Республики [Ли Цяном] и гендиректорами ключевых компаний во французской экономике состоялось очень продуктивное обсуждение. Мы очень четко заявили, что мы поприветствуем такие инвестиции, если у китайского правительства есть желание больше инвестировать во Францию и Европу, например в электромобили и аккумуляторы", - указал Ле Мэр.

Глава Минфина Франции дал интервью на полях саммита по новому глобальному финансовому пакту. Встреча проходит в Париже 22-23 июня. По замыслу Макрона, задача заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и подготовить предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры 50 государств.