В Волгоградской области планируют создать 230 номеров в модульных отелях и глэмпингах

Реализовать проект намерены за два года

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Новые модульные отели и глэмпинги вместимостью более 230 номеров создадут в 2023 и 2024 годах в Волгоградской области благодаря господдержке. На туристические инвестпроекты направят более 300 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.

"Решением экспертной комиссии Минэкономразвития России субсидии получат четыре волгоградских проекта по строительству быстровозводимых модульных отелей и глэмпингов в Среднеахтубинском, Иловлинском и Городищенском районах области. В 2023 году из федерального бюджета на их реализацию выделят 24,9 млн рублей, в следующем - 289,5 млн. В результате в регионе будут созданы новые современные туристические объекты общей вместимостью более 230 номеров", - говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова сообщала ТАСС, что Волгоградская область по итогам 2023 года может увеличить туристический поток до 2 млн туристов в год, это на треть больше, чем было зафиксировано в 2022 году.

По данным администрации Волгоградской области, регион проводит системную работу, направленную на развитие туристического потенциала территорий. По итогам 2022 года Волгоградскую область посетили более 1,5 млн туристов. В регионе действуют более 380 гостиниц и отелей разной категории.