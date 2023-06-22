В России смягчили подход к разрешениям на строительство

Соответствующие поправки к закону помогут ускорить ввод незавершенных объектов примерно на полгода, а также сократить число самих долгостроев, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла разработанные правительством РФ поправки в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, которые позволят вносить изменения в разрешения на строительство по долгостроям, даже если во время работ возникли ограничения на землю. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства РФ.

"Теперь допускается вносить изменения в разрешения на строительство без учета ограничений на землю, возникших в период стройки. Поправки помогут ускорить ввод незавершенных объектов примерно на полгода, а также сократить число самих долгостроев", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Также принятые поправки наделили правительство полномочиями определять единый порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории. Дополнительно к этому нововведения позволят сократить срок экологической экспертизы с двух месяцев до 42 рабочих дней, получать единое заключение по итогам градостроительной и экологической экспертиз и исключить устаревшие согласования для транспортного и инфраструктурного строительства на территории речных портов, причалов и береговой полосы.