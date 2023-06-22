Президент Сенегала призвал пересмотреть мировую финансовую модель

Маки Саль считает, что она не соответствует запросам большинства стран

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль призвал к пересмотру мировой финансовой модели, поскольку она больше не соответствует запросам большинства стран. Такое мнение он выразил в четверг на парижском саммите по новому глобальному финансовому пакту.

"Текущая мировая финансовая модель не отвечает требованиям, поскольку нормы, регулирующие управление мировыми финансами, не соответствуют запросам многих стран. Институты Бреттон-Вудской системы, в частности Всемирный банк, не учитывают вызовы в плане инфраструктуры, даже климата <...>. Нужно перейти к новым актам, о чем говорил генсек ООН Антониу Гутерриш", - сказал лидер Сенегала.

Ранее на саммите Гутерриш назвал нынешнюю финансовую архитектуру устаревшей, "дисфункциональной и несправедливой".

Маки Саль подчеркнул, что для Африки особенно важен вопрос финансирования инфраструктуры: автомобильных и железных дорог, линий электропередачи.

Президент отметил, что 31% энергии, которую использует Сенегал, вырабатывается из возобновляемых источников, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 40%.

Саммит проходит в Париже 22-23 июня. По замыслу его инициатора, президента Франции Эмманюэля Макрона, задача встречи заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры 50 государств.